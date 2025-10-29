Подробно търсене

Тригодишна бюджетна прогноза до 2028 г. за местни дейности ще гласуват общинските съветници в Момчилград

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Сградата на общинската администрация в Момчилград Снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева/архив
Момчилград,  
29.10.2025 07:09
 (БТА)

Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2026-2028 година е една от точките в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Това пише в поканата за заседанието, публикувана на интернет страницата на Община Момчилград.

Общо 11 са точките в дневния ред, като голяма част от тях са свързани с имоти общинска собственост, определянето на пазарни оценки и продажби. 

На заседанието ще бъде гласувана втора актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2025 г. на община Момчилград. Приемането на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината за настоящата учебна година е една от точките в дневния ред. 

Общинските съветници ще гласуват позиция за участие на кмета на общината в извънредно присъствено Общо събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“. Ще бъде гласувано и отпускането на еднократна финансова помощ на нуждаещи се.

/РИ/

