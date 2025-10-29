В Опака избират Временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници. Докладната записка внася за разглеждане председателят на Общински съвет (ОбС) – Опака Мюмюн Мюмюнов. Тя е част от проекта за дневен ред на днешното засение, публикуван на сайта на Община Опака.

Етичният кодекс следва да включва основни принципи на поведение, съответстващи на нуждите и очакванията на жителите на община Опака, е посочено в докладната. Според вносителя приемането на такъв документ ще бъде знак за ангажираността на общинските съветници към европейските стандарти за добро управление, прозрачност, публичност и отчетност. Той е и важна стъпка към формирането на единна политика за развитие на общината. Включването на етични стандарти в работата на Съвета има за цел да повиши общественото доверие и да гарантира, че местните власти ще работят ефективно и в интерес на гражданите, допълва в мотивите си към документа Мюмюнов.

Съветниците в Опака ще гласуват още разрешение за изработване на план схеми, които впоследствие Общината да ползва при кандидатстване по проект за ремонт на отсечка в село Гърчиново.

Очаква се одобрението на общинските съветници и по отношение приемането на нова наредба за упражняване правата на собственост на Община Опака с търговските дружества с общинско участие.

По предложение на група общински съветници ще бъде разгледана и докладна записка с предложение за освобождаване на Мирослав Георгиев от длъжността заместник-председател на Общинския съвет в Опака.

Кметът на Опака Гюнер Ашимов каза за БТА, че хубавото този път е, че ще има излъчване на заседанието на ОбС и на видеостена в централната градска част, като гражданите ще могат в реално време да виждат работата на съветниците и да чуват техните мотиви по отделните точки от дневния ред на сесията.