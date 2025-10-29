Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори пред репортери на борда на "Еър Форс Уан" - 29 октомври 2025 г. Снимка: АP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
29.10.2025 05:20
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „много е лошо“, че не му е позволено да се кандидатира за трети мандат, признавайки конституционната реалност, предаде Асошиейтед прес.

„Ако го прочетете, е съвсем ясно. Не ми е позволено да се кандидатирам. Много е лошо“, заяви Тръмп пред репортери на борда президентския самолет на път към Южна Корея. „Въз основа на това, което прочетох, предполагам, че нямам право да се кандидатирам. Така че ще видим какво ще се случи.“, допълни той.

Коментарите на президента, които периодично засяга темата за трети мандат, следват категоричното изказване на председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че би било невъзможно Тръмп да остане в Белия дом след изтичане на настоящия му мандат. Той заяви, че 22-та поправка на Конституцията не позволява трети президентски мандат и промяната на това с нова поправка би била процес, който ще продължи години, а също така, президентът е разбрал това.

Самият Тръмп заяви на борда на „Еър Форс Уан“, че Републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори – в лицето на държавния секретар Марко Рубио, който пътува с него, и на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Всичко, което мога да ви кажа, е, че имаме страхотна група“, заяви Тръмп.

/ВТ/

Свързани новини

28.10.2025 18:23

Председателят на Камарата на представителите на САЩ заяви, че не вижда възможност за трети мандат на президента Тръмп

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън заяви днес, че е обсъждал записаните в американската конституция ограничения с президента Доналд Тръмп и че няма достатъчно време, за да бъдат внесени поправки в основния закон, които да позволят на републиканеца да се кандидатира за трети мандат, предаде Ройтерс.
20.10.2025 11:28

Каква е целта на протестите под наслов „Без крале“ в САЩ

На 18 октомври 2025 г. милиони американци излязоха по улиците за протести под надслов „Без крале“, предаде Ройтерс. В цялата страна се състояха поредица от митинги, целта на които според организаторите и участниците е да се противодейства на възхода на авторитаризма през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според организаторите повече от 2600 събития са били планирани във всички 50 щата на страната и в тях са участвали милиони американци.Лозунгът „Без крале“ е препратка към антимонархическите възгледи на основателите на американската република, а в днешния контекст той цели да изпрати сигнал за широко разпространено сред американската общественост опасение - че изпълнителната власт започва да превишава правомощията си, посочва Ройтерс.Протестиращите, които се събраха в повечето големи градове на САЩ – от Ню Йорк и Вашингтон до Хюстън и Портланд – заявиха, че действията им не носят партийна окраска, а са проява на патриотизъм, коментира Асошиейтед Прес. Движението „Без крале“ обаче представлява пряко предизвикателство към администрацията на Тръмп, която разположи Националната гвардия в някои градове, засили операциите срещу мигранти и често използва за своите действия извънредни правомощия, провокирайки тревога в целия американски политически спектър.

Към 06:03 на 29.10.2025 Новините от днес

