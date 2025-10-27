Мениджърът на Уулвърхямптън влезе в горещ спор с феновете след загубата от Бърнли, те му пожелаха утре сутринта да бъде уволнен

Мениджърът на oтбора от английската Висша лига Улвърхамптън Витор Перейра се забърка в гореща разправия със собствените си фенове, след загубата с 2:3 от Бърнли и тя остави отбора му на последно място във Висшата лига, само с две точки от девет мача от началото на сезона.

Публиката на стадион "Молиню" се разгневи след последния съдийски сигнал, явно недоволна от резултата. Но когато Перейра отиде при феновете на Уулвс зад една от вратите, заедно с нападателя Йорген Странд Ларсен, за да иска извинения, получи скандирания "ще бъдеш уволнен сутринта“. Темпераментният португалец не им остана длъжен и също отвърна с реплики, преди да се прибере в тунела и след това да отиде на пресконференцията.

"Разбираме разочарованието на хората, на привържениците ни, но това, което трябва да кажа, е, че ако се борим обединени с тях, можем да печелим мачове, да се преборим и да постигаме целите си - без тях е невъзможно“, каза Перейра пред медиите минути по-късно. Той подписа нов тригодишен договор с Уулвс миналия месец, въпреки че отборът си беше на последно място и вече беше загубил първите си четири мача в лигата.

"Ако спечелим два или три мача подред, нещата ще се променят“, каза още специалистът. "Преди два месеца те пееха името ми, защото заедно с работата, която свършихме през миналия сезон, се останахме да се състезаваме във Висшата лига, а не в Чемпиъншип. Сега пък пеят името ми, за да ме уволнят.“

Лайл Фостър вкара в петата минута на добавеното време, за да донесе на Бърнли първата победа като гост този сезон и да остави Уулвърхямптън без победа, а този развой на мача направо впеси публиката на тима.