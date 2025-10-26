"Отборът днес игра добре за разлика от предните три мача", смята наставникът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков

Изказване на треньора на Академик Бултекс 99 Йордан Янков след срещата от 4-ия кръг на Националната баскетболна лига между Черно море Тича и пловдивския тим, завършила 91:85 за домакините.

Йордан Янков (треньор на Академик Бултекс 99) – „Моето мнение е малко по-различно. Смятам, че днес отборът игра добре, в предните три мача не играхме добре. Позитивното е това, че днес играхме добре. Липсват ни победите, които биха ни дали още повече самочувствие, но смятам, че в днешния мач срещу отбора на Варна ние наистина трябва да имаме самочувствие след този изигран мач от нас. Защото играхме доста по-различно от предните двубои и смятам, че не бяхме много далече от изненадата в днешния мач.

Вижда се, че има напредък, че имаме по-добра комуникация вътре на терена. За съжаление не успяхме да победим, но показахме доста по-добра игра и просто в следващите мачове трябва да надграждаме над тази игра, да не позволяваме приливи и отливи в нашата игра, а по скоро да има едно израстване в отбора във всеки следващ мач.

Със сигурност тежат загубите от началото на сезона, защото видяхте срещу отбори, които сме побеждавали в подготовката, срещу които традиционно играем добре, за съжаление загубихме. Просто трябва да гледаме напред в сезона. Хубавото е, че сме още в началото на сезона, има тепърва да се играят много мачове, отборите ще нагласят играта си.

Ясно, че нашият отбор в идния месец ще бъде много, много по-добър, отколкото бяхме в този. Аз смятам, че през тази година ще е доста по-оспорвано първенството. Поне досега се вижда по този начин. За съжаление ние сме от другата страна на монетата, на неуспешните отбори, но пак казвам – вярвам в момчетата, показахме характер, сбихме се, което беше позитивно.“