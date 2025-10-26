Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Отборът днес игра добре за разлика от предните три мача", смята наставникът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков
БТА, Варна (26 октомври 2025) на снимката треньора на Академик Бултекс 99 Йордан Янков след срещата от 4-ия кръг на НБЛ срещу Черно море Тича, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
26.10.2025 23:26
 (БТА)

Изказване на треньора на Академик Бултекс 99 Йордан Янков след срещата от 4-ия кръг на Националната баскетболна лига между Черно море Тича и пловдивския тим, завършила 91:85 за домакините.

Йордан Янков (треньор на Академик Бултекс 99) – „Моето мнение е малко по-различно. Смятам, че днес отборът игра добре, в предните три мача не играхме добре. Позитивното е това, че днес играхме добре. Липсват ни победите, които биха ни дали още повече самочувствие, но смятам, че в днешния мач срещу отбора на Варна ние наистина трябва да имаме самочувствие след този изигран мач от нас. Защото играхме доста по-различно от предните двубои и смятам, че не бяхме много далече от изненадата в днешния мач.

Вижда се, че има напредък, че имаме по-добра комуникация вътре на терена. За съжаление не успяхме да победим, но показахме доста по-добра игра и просто в следващите мачове трябва да надграждаме над тази игра, да не позволяваме приливи и отливи в нашата игра, а по скоро да има едно израстване в отбора във всеки следващ мач.

Със сигурност тежат загубите от началото на сезона, защото видяхте срещу отбори, които сме побеждавали в подготовката, срещу които традиционно играем добре, за съжаление загубихме. Просто трябва да гледаме напред в сезона. Хубавото е, че сме още в началото на сезона, има тепърва да се играят много мачове, отборите ще нагласят играта си.

Ясно, че нашият отбор в идния месец ще бъде много, много по-добър, отколкото бяхме в този. Аз смятам, че през тази година ще е доста по-оспорвано първенството. Поне досега се вижда по този начин. За съжаление ние сме от другата страна на монетата, на неуспешните отбори, но пак казвам – вярвам в момчетата, показахме характер, сбихме се, което беше позитивно.“

/АВ/

