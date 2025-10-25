Рок музика, рев на мотори и родопски каба гайди огласиха Чепеларе на благотворителна инициатива за деца

Организирана от църковните настоятелства в Чепеларе благотворителна инициатива за деца обедини тази вечер рокери, рок музиканти, детски фолклорни състави и жители на родопския град. С мотошествие и Благотворителен концерт за децата на ресурсно подпомагане в Чепеларе бе закрит Мотосезон 2025. В благотворителната инициатива се включиха рокери от София, Пловдив, Асеновград, Чепеларе.

Милосърдието е това, което ни прави способни да говорим с Бога, каза отец Димитър от храм „Успение на пресв. Богородица“ в Чепеларе. Той застана на сцената на благотворителния концерт, представяйки групата Rockin‘ Chair и благотворителната инициатива. В Свещеното писание е казано „По-добре е да дава човек, отколкото да получава“, заяви пред БТА Гроздан Стоевски, представител на Християнската асоциация на мотористите и солист на Rockin‘ Chair. Според него мнозина имат предразсъдъци, когато става въпрос за мотористите, но те са хора не с железни, а с много меки сърца. "Ние сме мъже и жени, братя и сестри, които се отзовават в екстремни условия, ако има кауза, ако има мисия“, посочи Гроздан Стоевски.

Рокерите с мощни мотори преминаха в шествие по главната улица на Чепеларе. Част от дарителската кампания е благотворителен базар „От деца за деца“ във фоайето на читалището в града. Гайдари и певци от Общинския детски комплекс се включиха в програмата на благотворителния концерт.

Инициативата е по повод Молебния ден за децата с увреждания. Надявам се благотворителната кауза да се превърне в ежегодна, защото една цивилизация започва там, където има грижа за най-бедстващите, каза отец Димитър.