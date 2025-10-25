Подробно търсене

Матей Казийски и Цветан Соколов изведоха Халкбанк Анкара до победа в шампионата по волейбол в Турция

Асен Даскалов
снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
Анкара,  
25.10.2025 19:46
 (БТА)

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов изведоха Халкбанк Анкара до успеха като гост с 3:2 (25:18, 27:29, 25:20, 26:28, 15:9) срещу Он Хотелс Аления Беледие в мач от първия кръг на шампионата по волейбол в Турция.

Казийски се отличи с 19 точки, докато Соколов приключи с 20 за водения от българския треньор Радостин Стойчев състав.

Най-резултатен в полза на победителите стана Йоанди Леал с 21 пункта, а срещата продължи близо три часа.

Бившият плеймекър на българския национален отбор Георги Сеганов отбеляза 1 точка за домакините.

/АВ/

