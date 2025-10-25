Подробно търсене

Манчестър Юнайтед постигна трети пореден успех в шампионата на Англия

Асен Даскалов
AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
25.10.2025 21:38
 (БТА)

Манчестър Юнайтед победи у дома Брайтън с 4:2 в зрелищен мач от деветия кръг в шампионата на Англия. С два гола за "червените дяволи" се отличи Брайън Мбемо, а по един път се разписаха Каземиро и Матеуш Куня.

Третата поредна победа за Юнайтед в шампионата беше белязана от откриващо попадение на Куня в 24-ата минута. Точно 10 минути Каземиро удвои аванса за 20-кратните шампиони на Англия, а Мбемо направи резултата 3:0 в 61-ата минута.

Последваха силни минути за "чайките". Бившият футболист на Юнайтед Дани Уелбек намали пасива на гостите в 74-ата минута, а съотборникът му Хараламбос Костулас с глава също се разписа в допълнителното време на двубоя на "Олд Трафорд".

Брайън Мбемо оформи крайния резултат 4:2 с попадението си в шестата минута на продължението.

Отборът от Манчестър записа четвърти пореден успех пред собствена публика и се изкачи на четвърто място с 16 точки.

Брайтън е на 12-та позиция до момента с 12 пункта. 

По-късно тази вечер шампионът Ливърпул гостува на Брентфорд. В неделя лидерът в класирането Арсенал приема Кристъл Палас.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг: 

Челси - Съндърланд - 1:2
Нюкасъл - Фулъм    - 2:1
Манчестър Юнайтед - Брайтън - 4:2

по-късно днес:
Брентфорд - Ливърпул

от петък: 
Лийдс - Уест Хям - 2:1

неделя:
Арсенал - Кристъл Палас
Астън Вила - Манчестър Сити
Борнемут - Нотингам Форест
Уулвърхямптън - Бърнли
Евертън - Тотнъм

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Съндърланд със 17 точки, 
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед са с по 16 точки, следват Ливърпул и Борнемут с по 15, 
Тотнъм и Челси имат по 14, Кристъл Палас с 13, Брайтън, Нюкасъл и Астън Вила с 12 и други.

/АВ/

