Асен Даскалов
Яник Синер се класира за финала на тенис турнира във Виена
AP Photo/Mahesh Kumar A.
Виена,  
25.10.2025 18:19
 (БТА)

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор. 

Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина. 

Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.

Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.   

В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев или Лоренцо Музети.

/АВ/

25.10.2025

