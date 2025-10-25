Яник Синер се класира за финала на тенис турнира във Виена

site.btaЯник Синер се класира за финала на тенис турнира във Виена
Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор.
Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина.
Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.
Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.
В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев или Лоренцо Музети.
/АВ/
