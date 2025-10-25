Крист Лонгвил от Локомотив Пловдив е с тежка контузия

Последното ново попълнение на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил получи тежка контузия, съобщават от клуба в събота. По време на днешната тренировка той счупи левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч.

"Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната. Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!", се казва в съобщението в официалния сайт на пловдивчани.

Лонгвил влезе като резерва в последните минути на двубоя между Локомотив Пловдив и Локомотив София в петък, завършил наравно 2:2.