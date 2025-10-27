Организацията „Движение на просветителите“ събира номинации за приза „Кмет на годината на малко населено място в община Велико Търново“, съобщи Мартин Карагеоргиев от организационния екип.

Целта на инициативата е да се отличат най-активните и всеотдайни кметове и кметски наместници, работещи за благото и развитието на своите общности чрез конкретни дела, гражданска активност и сътрудничество с институции. Инициативата на „Движение на просветителите“ и Община Велико Търново отправя посланието - „Да покажем силата и значението на малките населени места“. Това послание, според организаторите, напомня как изграждането на малкото дава сила на голямото.

Съгласно регламента гласуването се провежда онлайн в платформата Google Forms, а всеки желаещ ще може да гласува само веднъж за кмета или кметския наместник, който с всеотдайност, активност и добри дела променя своята общност към по-добро. Категорията „Кмет на годината“ е за цялостен принос към образование, общност, култура и традиции, както и развитие на средата. Втората награда е за „Кмет на народа“ – тя е определяна изцяло от гражданите – за човечност, достъпност и отдаденост към хората.

Периодът на гласуване е от днес до 30 ноември. Обявяване на резултатите и церемония по награждаване на победителите ще се състои на 3 декември.

Сдружение “Движение на просветителите” е учредено през 2023 г. с основна цел развитие на българската култура и изкуство, съхраняване на културната памет и подпомагане на млади талантливи творци – деца, ученици и студенти.