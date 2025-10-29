Общинските съветници в Сухиндол гласуваха прехвърляне на шест имота от държавата към общината за разширяване на гробищния парк в общината. Предложението на кмета Пламен Чернев беше прието единодушно, тъй като сегашният парцел, създаден през 1957 година, е с изчерпан капацитет.

Министерството на земеделието е одобрило прехвърлянето на съседните парцели, които са държавна собственост, предстои чрез областния управител да бъде осъществено безвъзмездното прехвърляне с одобрение на Министерството на регионалното развитие.

Съветниците дадоха разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план на техническата инфраструктура - вътрешни връзки за поземлени имоти в землищата на село Коевци и град Сухиндол, с цел изграждане на обект ,,Соларен парк, системи за съхранение на електроенергия (батерии) и прилежащата инфраструктура към него".

На заседанието беше приета бюджетна прогноза на общината за периода 2026-2028 г., предвид приемането на еврото и актуализацията на таксата за битови отпадъци, както и възможността за теглене на общински дълг за реализация на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Беше приет и отчет за направените разходи за командировки в страната на кмета на община Сухиндол за третото тримесечие на годината.