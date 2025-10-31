Петима души загинаха в украинската Житомирска област, след като две коли се натъкнаха на взривни устройства близо до границата

Петима души загинаха, а трима бяха ранени, след като две коли се натъкнаха на взривни устройства в северозападната украинска Житомирска област близо до границата с Беларус днес, предаде Укринформ, като цитира местната полиция.

"На 31 октомври в горски райони в северната част на областта пет души загинаха и трима други бяха ранени, след като превозни средства се натъкнаха на взривни устройства. Предварителните заключения сочат, че и в двата случая местни жители са навлезли в минирани райони, след като са се отклонили от определените маршрути", се казва в изявлението.

При първия инцидент местни жители, пътуващи с автомобил УАЗ, са се движели по държавната граница, за да извършат планирани дърводобивни операции. "Те са променили маршрута си и са преминали предупредителните знаци. Автомобилът е преминал над взривно устройство, което е причинило експлозия, при която са загинали пет мъже от местната общност на възраст от 19 до 65 години. Други двама мъже на възраст 25 и 40 години са получили наранявания с различна тежест и са били хоспитализирани“, съобщи полицията.

Същия ден е станала друга експлозия в горска местност. Предварителните доклади сочат, че 55-годишен и 32-годишен жител на район Коростен, превозващи дървен материал в камион ЗИЛ, са се натъкнали през мина. По-младият мъж е бил ранен и е приет в болница.

Полицията разследва всички обстоятелства около инцидентите.

По-рано беше съобщено, че 69-годишен мъж е бил убит от руска мина в село Велика Александровка в Херсонска област, отбелязва Укринформ.