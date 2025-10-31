Поетът Боян Ангелов стана носител на литературната награда "Евтим Евтимов". Отличието беше връчено тържествено от сина на поета Евтим Евтимов - Венко Евтимов, който е и председател на журито на конкурса.

Националната литературна награда е учредена от Съюза на българските писатели. Тази година отличието единодушно е присъдено на поета Боян Ангелов, който е роден през 1955 година в Панагюрище. Председател е на Съюза на българските писатели от 2014 година насам и е член на Съюза на българските журналисти. Завършва "Философия" и "Българска филология" в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Носител е на множество литературни награди за поезия и литература.

В своето обръщение поетът каза, че за него е голяма чест да получи отличието. "Особено горд съм, че ставам носител на наградата "Евтим Евтимов". За мен тази награда е много важна и ценна, защото имах щастието да работя с Евтим Евтимов. За него мога да говоря много. Той беше изключителен поет, но който не го познава, трябва да бъде уверен, че той беше и един изключително добър човек", добави Боян Ангелов.

Той изрази своята радост, че синът на Евтим Евтимов - Венко Евтимов, заедно с Община Петрич се стремят да покажат в пълната светлина значимостта на творчеството на поета. "Градовете се измерват и със своите поети. Ако погледнем от Космоса, ще видим, че там където са родени, живеят и са живели поети, светлините са най-силни. За това и Петрич грее с една истинска, ярка светлина", заяви Ангелов.

Поетът определи читалище "Братя Миладинови" като дворец и добави, че се прекланя пред ръководствата на общината и читалището - за това, че са създали изключително духовно средище, което според него показва, че читалищата като институция имат голямо бъдеще. "Читалищата са създадени във време, когато не е имало държава и когато православната църква, училището и читалището са спасили българската нация", каза още Боян Ангелов.