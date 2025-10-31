Подробно търсене

ОБНОВЕНА Тунис спря временно дейността на независима медийна група; адвокат бе осъден на пет години затвор

Божидар Захариев, Асен Георгиев
Протест на журналисти в Тунис срещу заплахите, пред които според тях е изправена свободата на словото в страната им, 16 юни 2023 г. Снимка: АП/Hassene Dridi
Тунис,  
31.10.2025 20:25 | ОБНОВЕНА 31.10.2025 22:22
 (БТА)

Тунизийските власти наредиха едномесечно спиране на дейността на медийната група "Науаат", чиято собственост е една от водещите независими разследващи медии в Тунис, в рамките на засилващите се репресии срещу свободата на словото и гражданското общество, предаде Ройтерс.

Спирането на дейността на "Науаат" беше обявено днес след подобни действия срещу известни организации на гражданското общество, като Туниския форум за икономически и социални права и Асоциацията на демократичните жени, и двете известни с защитата на гражданските свободи.

Властите посочиха като основание финансови одити, свързани с чуждестранно финансиране, но правозащитници заявиха, че истинската цел е да се заглушат гласовете на несъгласните.

Съюзът на тунизийските журналисти осъди спирането като "опасна ескалация на опитите да бъде заглушена независимата журналистика под административни претексти".

Някои от постиженията в областта на свободата на печата, последвали революцията от 2011 г., с която беше свалена от власт дългогодишния лидер на Тунис Зин ел Абидин бен Али, бяха подкопани, след като президентът Каис Сайед започна да управлява с укази през 2021 г., отбелязва Ройтерс.

Основана през 2004 г., "Науаат" правеше разследвания за корупция и нарушения на правата на човека преди и след революцията.

Тунизийският юрист и правозащитник Ахмед Суаб бе осъден днес на пет години затвор по бърза процедура, предаде Франс прес.

На Суаб му бяха повдигнати обвинения във връзка с антитерористичното законодателство и с президентски указ, свързан с разпространяването на неверни информации.

Защитата на Суаб, на когото не е било разрешено да присъства на процеса си, каза, че съдебното заседание, на което е бил осъден, е продължило само седем минути.

