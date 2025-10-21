Обща стачка и протести парализират тунизийския град Габес заради кризата със замърсяването

Южният тунизийски град Габес е парализиран от обща стачка и многохилядни екопротести с искане за затваряне на местен държавен химически завод, предаде Ройтерс.

Стачката е по призив на влиятелния синдикат „Общ съюз на трудещите се в Тунис“. Стачкуващите осъждат замърсяването на околната среда, причинено през годините от местния фосфатен завод, което според критиците сега заплашва здравето на хиляди жители.

В опит да успокои недоволството президентът Каис Сайед прехвърли вината върху предишните тунизийски власти, обвинявайки ги за широко разпространените ракови и респираторни заболявания и унищожаването на местните екосистеми.

Протестиращите обаче смятат, че настоящото правителство е неспособно да предприеме решителни действия за затваряне на химическия комплекс, което ще изостри здравната и екологичната криза.

Министърът на здравеопазването Мустафа Ферджани заяви, че правителството ще построи ракова болница в Габес, за да се справи с нарастващите случаи на онкозаболявания, но не представи конкретен график.

Правителството на Сайед е обезпокоено, че вълненията в Габес могат да засилят недоволството, тлеещо в други региони, където редовно се провеждат протести срещу голямата безработица и срещу прекъсванията на водоснабдяването.

Под натиска на дълбока финансова криза тунизийският кабинет трябва да балансира изискванията за обществено здравеопазване с производството на фосфат, най-ценния природен ресурс на Тунис, отбелязва агенцията.