Властите в Гвиана арестуваха опозиционния лидер Азрудин Мохамед и баща му Назар, обвинени от САЩ в корупция и измама

Опозиционният лидер Азрудин Мохамед показва, че е гласувал на изборите в Джорджтаун, Гвиана (01.09.2025 г.). Снимка: АП/Matias Delacroix
Джорджтаун ,  
31.10.2025 20:30
Лидерът на най-голямата опозиционна партия в Гвиана Азрудин Мохамед и баща му, крупният търговец на злато Назар Мохамед, и двама издирвани от САЩ по обвинения в измама и корупция, бяха арестувани днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на членове на семейството им. 

По-рано главният прокурор на Гвиана заяви, че двамата мъже ще бъдат екстрадирани, за да понесат наказателна отговорност, след като американските власти подадат искане за това. 

"Лидерът на опозицията Азрудин Мохамед и баща му току-що бяха арестувани. Имаме свидетели, които твърдят, че властите са проявили полицейска бруталност не само към Азрудин, но и към неговия охранител и невинни граждани, намиращи се в близост", заяви във "Фейсбук" Хадия Мохамед, дъщеря на Назар и сестра на Азрудин. 

Азрудин обвинява управляващата Народна прогресивна партия, че го преследва заради влизането му в политиката. 

Ако искането за екстрадиция бъде удовлетворено, двамата бизнесмени ще имат правото да обжалват пред съд в Гвиана. За Гвиана и някои от съседните страни така нареченият Карибски съд със седалище в Тринидад и Тобаго, който се намира под юрисдикцията на Карибската общност, е последна инстанция. 

Бизнесмените, които са собственици на компанията за износ на злато Mohamed's Enterprise, бяха обвинени от съд в щата Флорида в заговор за измама и пране на пари с цел лично облагодетелстване и отклоняване на публични средства от Гвиана. 

 

