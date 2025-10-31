Властите в Гвиана арестуваха опозиционния лидер Азрудин Мохамед и баща му Назар, обвинени от САЩ в корупция и измама

Лидерът на най-голямата опозиционна партия в Гвиана Азрудин Мохамед и баща му, крупният търговец на злато Назар Мохамед, и двама издирвани от САЩ по обвинения в измама и корупция, бяха арестувани днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на членове на семейството им.

По-рано главният прокурор на Гвиана заяви, че двамата мъже ще бъдат екстрадирани, за да понесат наказателна отговорност, след като американските власти подадат искане за това.

"Лидерът на опозицията Азрудин Мохамед и баща му току-що бяха арестувани. Имаме свидетели, които твърдят, че властите са проявили полицейска бруталност не само към Азрудин, но и към неговия охранител и невинни граждани, намиращи се в близост", заяви във "Фейсбук" Хадия Мохамед, дъщеря на Назар и сестра на Азрудин.

Азрудин обвинява управляващата Народна прогресивна партия, че го преследва заради влизането му в политиката.

Ако искането за екстрадиция бъде удовлетворено, двамата бизнесмени ще имат правото да обжалват пред съд в Гвиана. За Гвиана и някои от съседните страни така нареченият Карибски съд със седалище в Тринидад и Тобаго, който се намира под юрисдикцията на Карибската общност, е последна инстанция.

Бизнесмените, които са собственици на компанията за износ на злато Mohamed's Enterprise, бяха обвинени от съд в щата Флорида в заговор за измама и пране на пари с цел лично облагодетелстване и отклоняване на публични средства от Гвиана.