Управляващата партия в Гвиана води според частични резултати от преброяването на подадените гласове

Управляващата Народна прогресивна партия на президента Ирфан Али печели общо 123 923 гласа и 5 от общо 10-те избирателни района, показват частични резултати от преброяването на подадените на парламентарните избори в Гвиана гласове, предаде Ройтерс, като се позова на информация на избирателната комисия.

Новата партия "Инвестираме в нацията", основана преди няколко месеца от гвианския бизнесмен Азрудин Мохамед, който произхожда от едно от най-богатите семейства в страната, печели 50 829 гласа и един избирателен район.

Все още се очаква да бъдат оповестени официалните резултати за останалите 4 избирателни района.