Управляващата партия в Гвиана води според частични резултати от преброяването на подадените гласове

Владимир Арангелов
Служители на избирателната комисия на Гвиана броят бюлетини, 1 септември 2025 г. Снимка: AP/Matias Delacroix
Джорджтаун,  
03.09.2025 19:11
 (БТА)

Управляващата Народна прогресивна партия на президента Ирфан Али печели общо 123 923 гласа и 5 от общо 10-те избирателни района, показват частични резултати от преброяването на подадените на парламентарните избори в Гвиана гласове, предаде Ройтерс, като се позова на информация на избирателната комисия.

Новата партия "Инвестираме в нацията", основана преди няколко месеца от гвианския бизнесмен Азрудин Мохамед, който произхожда от едно от най-богатите семейства в страната, печели 50 829 гласа и един избирателен район.

Все още се очаква да бъдат оповестени официалните резултати за останалите 4 избирателни района.

/СХТ/

Към 19:46 на 03.09.2025 Новините от днес

