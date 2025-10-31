Лек автомобил навлезе на трамвайните релси в района на "Руски паметник" в София

Лек автомобил е навлязъл на трамвайните релси в района на "Руски паметник" в София, съобщиха за БТА от МВР.

От полицията уточниха, че шофьорът се е объркал на кръговото кръстовище на "Руски паметник" и това е довело до леко съприкосновение с трамвай.

Движението на трамваите временно бе ограничено, но вече е възстановено.

При инцидента няма пострадали. По автомобила са нанесени материални щети.