Тунис спира дейността на независима медийна група

Туниските власти наредиха едномесечно спиране на дейността на медийната група "Науаат", управляваща една от водещите независими разследващи медии в Тунис, в рамките на засилващите се репресии срещу свободата на словото и гражданското общество, предаде Ройтерс.

Спирането на дейността на "Науаат" беше обявено след подобни действия срещу известни организации на гражданското общество, като Туниския форум за икономически и социални права и Асоциацията на демократичните жени, и двете известни с защитата на гражданските свободи.

Властите посочиха като основание финансови одити, свързани с чуждестранно финансиране, но правозащитници заявиха, че истинската цел е да се заглушат гласовете на несъгласните.

Съюзът на тунизийските журналисти осъди спирането като "опасна ескалация на опитите да бъде заглушена независимата журналистика под административни претексти".

Някои от постиженията в областта на свободата на печата, последвали революцията от 2011 г., с която беше свалена от власт дългогодишния лидер на Тунис Зин ел Абидин бен Али, бяха подкопани, след като президентът Каис Сайед започна да управлява с укази през 2021 г., отбелязва Ройтерс.

Основана през 2004 г., "Науаат" правеше разследвания за корупция и нарушения на правата на човека преди и след революцията.