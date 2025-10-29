Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Монастир

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Монастир, Тунис,  
29.10.2025 20:30
 (БТА)

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българинът и Азиз Уакаа (Тунис) победиха трудно Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) и Айзък Норти (Гана) със 7:6(0), 5:7, 11:9 за час и 40 минути на корта.

Генов и Уакаа пропиляха два мачбола в десетия гейм на втория сет, а в третата част още един и затвориха среща с четвъртата си възможност и две спечелени разигравания в края.

Двамата заработиха по 9 точки за световната ранглиста и по 310 долара, а в спор за място на полуфиналите ще играят срещу четвъртите поставени Скот Дънкан и Джеймс МакКинли (Великобритания).

По-рано днес на същия турнир Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл.

/ИК/

