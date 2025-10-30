Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Монастир

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Монастир, Тунис,  
30.10.2025 16:52
 (БТА)

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българинът и Азиз Уакаа (Тунис) победиха в оспорван двубой четвъртите поставени Скот Дънкан и Джеймс МакКинли (Великобритания) с 4:6, 7:5, 10:8 за 82 минути.

Генов и Уакаа загубиха първата част, след като допуснаха пробив в последния гейм, но във втория сет взеха подаването на съперниците си в 11-ия и изравниха резултата. В решителната трета част те изостанаха с 1:3, но в края след 8:8 спечелиха две поредни разигравания и стигнаха до крайния успех.

Двамата заработиха по 17 точки за световната ранглиста и по 520 долара, а в спор за място на финала те ще играят срещу французите Корентен Деноли и Мак Вестфал. 

/ИК/

Към 17:25 на 30.10.2025 Новините от днес

