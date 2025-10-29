Арт център Плевен представи изложбата „10+“

Арт център Плевен представи в своята зала в Градската градина изложбата „10+“. В нея са показани творби на Стоян Цанев, Милко Божков, Свилен Блажев, Станислав Памукчиев, Явора Петрова, Захари Каменов, Емил Попов, Веселин Начев, Долорес Дилова, Чавдар Петров.

„Тази изключителна обща изложба събира в едно пространство творбите на десет утвърдени и вдъхновяващи художници. Всеки от тях има своя ярък почерк, духовна вселена, но заедно изграждат цялостен образ на съвременното българско изкуство – дълбоко, чувствително и мислещо. Тази изложба е среща на индивидуалности, които чрез различен израз говорят на един и същи език – езикът на естетиката, емоцията и човешкия дух“, каза на откриването уредникът на Арт центъра Моника Панова.

В изложбата са показани различни техники. Има живопис, рисунки, графики, пластика. Преобладаващата тема е разпятието.

На церемонията присъстваха много художници, преподаватели и ученици в класовете по изобразително изкуство на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен.

Един от преподавателите е Илиян Ангелов. За медиите той каза, че е довел своите възпитаници, защото иска да видят едни от най-големите съвременни автори, които са били вдъхновители и на тях, сегашните учители. Те са се учили и продължават да се учат от тях, защото това което тези десет автори правят е това, което показва лицето на съвременния български художник. „Много от съвременното изкуство се комерсиализира и се видоизмени, а това, което е показано тук си остава вечно. И авторите и техните творби са на световно ниво“, добави Ангелов.

Изложбата може да бъде разгледана до 10 ноември.