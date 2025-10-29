Подробно търсене

Женският волейболен Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо за "Чалъндж Къп"

Христо Бонински
Женският волейболен Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо за "Чалъндж Къп"
Женският волейболен Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо за "Чалъндж Къп"
Снимка: Благой Кирилов/БТА (АК)
Шезо сюр Лозан,  
29.10.2025 22:32
 (БТА)

Женският волейболен отбор на Левски загуби от швейцарския Шезо с 0:3 (23:25, 14:25, 23:25) в първи мач от първия кръг на "Чалъндж Къп". Така тимът на треньора Радостин Арсов има нужда от чиста победа или такава с 3:1 на реванша в София на 5 ноември, за да стигне до "златен" гейм, който евентуално може да го класира в следващата фаза на турнира.

"Сините" пропуснаха чудесна възможност в първия гейм, който премина през редица обрати, но българският вицешампион поведе с комфортното 22:17. Стигна се и до 23:21 за Левски, но последните четири точки в частта бяха за домакините. 

Във втория гейм Шезо набра самочувствие и поведе с 4:0, а след това и със 17:9. Тимът на Арсов така и не намери противодействие на сериите на швейцарките и стигна само до 14 точки в тази част.

Третият гейм бе повторение на първия. В него постоянно имаше смяна на водачеството. Като се премина през 7:4 за домакините до 17:14 за Левски. В края започна дебнене след 20:20, но швейцарките отново показаха по-здрави нерви и поведоха с 23:21. "Сините" успяха да изравнят, но Шезо първи стигна до мачбол и той бе реализиран за 25:23. 

Опитната Славина Колева бе най-резултатна за Левски с 14 точки, Мария Златанова добави 9, а Елена Коларова завърши със 7. Диагоналът на Шезо Морган Гедес реализира 13, Ашли Екес добави 11.

 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:58 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация