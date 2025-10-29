Подробно търсене

Доналд Тръмп-младши се подигра на протестите "Без крале" и оцени високо подхода на баща си към Близкия изток на форум в Саудитска Арабия

Валерия Динкова
Доналд Тръмп-младши. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Дубай,  
29.10.2025 20:48
 (БТА)

Големият син на американския президент – Доналд Тръмп-младши се подигра на протестиращите, взели участие в демонстрациите "Без крале" в САЩ, и похвали подхода на баща си, поставящ бизнеса на първо място в Близкия изток, по време на посещение в Саудитска Арабия, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп-младши направи коментара си пред бизнес лидери и саудитски държавни представители в рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции" – организиран по идея на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, който прие с почести президента Доналд Тръмп по време на близкоизточната му обиколка през май, включваща посещения в кралството, Обединените арабски емирства и Катар.

Американският президент по време на първия си мандат подкрепи престолонаследника дори след убийството на коментатора на в. "Вашингтон пост" Джамал Хашоги от саудитски представители в консулството на Саудитска Арабия в Турция. Принц Мохамед планира посещение във Вашингтон идния месец.

Докато говореше заедно с Омид Малик от американския фонд за рисков капитал "1789 Кепитъл", Тръмп-младши разкритикува политиката на Демократическата партия и митингите срещу баща му.

По-специално той осмя демонстрациите под лозунга "Без крале", по време на които протестни множества излязоха по улиците на САЩ, и заяви, че това не е "спонтанно движение, а е изцяло режисирано и платено от обичайните марионетки по света и техните групи".

"Ако баща ми беше крал, вероятно нямаше да позволи тези протести да се организират", заяви той. "Вижте хората, които всъщност протестираха – това са същите обезумели либерали от 60-те и 70-те, просто сега са много по-стари и по-дебели", добави той.

Синът на американския президент, от друга страна, призна, че това е първото му посещение в Саудитска Арабия и оцени високо промените, които е забелязал в кралството.

"Когато баща ми дойде тук, за разлика от посещенията на други президенти, неговото не беше тур за поднасяне на извинения", каза Тръмп-младши. "То беше визита с послание "Как да работим заедно? Как да развиваме икономиката си? Как да създадем мир и стабилност в региона?", добави той.

"Може да има компонент "Америка на първо място", но може да има и компонент "Саудитска Арабия на първо място" и всеки всъщност може да се възползва", заяви още синът на американския президент.

