Великобритания и Виетнам сключиха споразумение за нелегалната имиграция

Великобритания заяви днес, че е постигнала споразумение с Виетнам по отношение на нелегалната имиграция, което Лондон описа като най-строгото, което Ханой някога е сключвал с друга държава, предаде Ройтерс.

Споразумението ще премахне бюрократичните стъпки, ще ускори и улесни процеса на връщане на нелегалните имигранти от Виетнам, които нямат право да пребивават във Великобритания.

"Броят на нелегалните имигранти от Виетнам вече бе намален двойно, но може да се постигне и повече", заяви британският премиер Киър Стармър.

"Днешното споразумение показва, че с международно сътрудничество може да постигнем резултати за Великобритания и за работещите, а не викайки отстрани", добави Стармър.