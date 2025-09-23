Подробно търсене

ВНА: Виетнам и Великобритания задълбочават сътрудничеството си във финансите

Денис Киров
Снимка: ВНА
Ханой,  
23.09.2025 21:25
 (БТА)

Заместник-министърът на финансите на Виетнам Ле Тан Кан проведе вчера работна среща с главния изпълнителен директор на британската експортно-кредитна агенция (UKEF) Тим Рийд в Ханой, на която бе обсъдено сътрудничеството в областта на финансите и експортните кредити - основен стълб в търговските и инвестиционни отношения между двете страни, предаде виетнамската новинарска агенция (ВНА).

На събитието Кан подчерта стабилното стратегическо партньорство между Виетнам и Великобритания през последните 15 години, разширяващо се в сферите на политиката, дипломацията, търговията, образованието, науката и технологиите, инвестициите и финансите, в което британската агенция е важен и устойчив партньор.

Виетнамският заместник-министър заяви, че след влизането в сила на споразумението за свободна търговия между Великобритания и Виетнам през 2021 г. двустранната търговия е надхвърлила 6 млрд. долара за изминалата година, което е направило Лондон един от водещите европейски партньори на страната от Югоизточна Азия за инвестиции и търговия, добавяйки, че финансовият сектор играе важна роля в свързването на правителствата и предприятията от двете страни.

Агенцията е подкрепяла големи виетнамски проекти в продължение на продължило две десетилетия сътрудничество, като кредитните гаранции помагат на виетнамските предприятия и финансови организации да получат достъп до международен капитал при добри условия. Освен това британските фирми имат повече възможности да се ангажират по-сериозно с виетнамския пазар в области като авиацията, здравеопазването, образованието, енергетиката и зелената инфраструктура.

Кан открои няколко обещаващи области за засилване на сътрудничеството, включително развитие на транспортна инфраструктура, логистика, интелигентни градски зони, проекти за офшорна вятърна и слънчева енергия и интелигентна електроенергийна мрежа. Той добави, че Виетнам се интересува от проекти за ядрена енергия, за да гарантира енергийната сигурност на страната.

В областта на зелените финанси виетнамското Министерство на финансите усъвършенства правната рамка за зелени облигации, въглеродни кредити и финансови инструменти за реакция на климатичните промени, каза той, отбелязвайки, че цифровата инфраструктура и съвременните финансови решения също са добре дошли като области за сътрудничество.

Той предложи създаването на механизъм за редовен обмен между министерството и агенцията за насърчаване на двустранните връзки, като същевременно се засили сътрудничеството с виетнамското правителство чрез предоставяне на кредитно застраховане и преференциални заеми за проекти, инвестирани от правителството.

Според Кан двете страни трябва да очертаят приоритетно портфолио от проекти за периода 2025-2030 г., особено в областта на инфраструктурата, възобновяемата енергия, здравеопазването, образованието и цифровата трансформация. Министерството на финансите, агенцията и британските предприятия трябва да насърчават сътрудничеството, за да увеличат британските инвестиции във Виетнам и да улеснят достъпа на Ханой до съвременни технологии.

Рийд на свой ред похвали всеобхватните препоръки на Министерството на финансите на Виетнам, наричайки ги солидна основа за засилено сътрудничество между двете страни.

Той подчерта значителния опит на агенцията в подкрепата за развитие на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и зелената енергия, като изрази и надежда за по-нататъшно сътрудничество в различни сектори в бъдеще.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)

/СХТ/

