ВНА: Виетнам заема 44-то място сред 139 икономики в Световния индекс на иновациите за 2025 г.

Виетнам заема 44-то място сред 139 икономики в Световния индекс на иновациите за 2025 г., пише в доклад на Световната организация за интелектуална собственост, цитиран от Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Сред страните с по-нисък среден доход Виетнам се нарежда на второ място от общо 37 държави. В региона на Югоизточна, Източна Азия и Океания заема девета позиция от 17 икономики.

През 2025 г. страната се представя по-добре в иновационните резултати, отколкото в иновационните ресурси. Виетнам заема 50-то място по иновационни ресурси - с три позиции по-високо спрямо 2024 г., докато по отношение на иновационните резултати се класира на 37-мо място.

Докладът за 2025 г. подчертава още, че Виетнам е сред деветте икономики със среден доход на глава на населението, които най-бързо са подобрили класирането си от 2013 г. насам. Наред с Индия, страната е и една от двете държави, които вече 15 поредни години показват изключителни резултати спрямо нивото си на развитие.

Световният индекс на иновациите се публикува ежегодно и оценява държавите въз основа на два основни компонента - иновационни ресурси (институции, човешки капитал, инфраструктура, пазарна и бизнес среда) и иновационни резултати (генерирани знания, технологии и креативни продукти).

През 2025 г. индексът проследява иновационната ефективност на 139 икономики, използвайки 78 показателя, базирани на международни публични и частни източници.

