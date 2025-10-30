Общинските съветници в Елена ще гласуват предоставяне на 674 000 лева временни безлихвени заеми от общинския бюджет за плащания по проекти

Общинските съветници в Елена ще гласуват предоставяне на 674 000 лева заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти през четвърто тримесечие на 2025 г. Според публикувания на официалната интернет страница на Общината дневен ред на днешното редовно заседание те ще разгледат също информация за изменението на общинския бюджет през третото тримесечие на тази година. Общинските съветници ще обсъдят и предложение за бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2026 - 2028 г.

Сред останалите предложения, които са включени за разглеждане в дневния ред на сесията, има и такова относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. на община Елена. Друго е по повод изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2025 г. То е свързано с включване на имоти, които общината има намерение да продаде, придобие и уреди вещно право на ползване и право на управление. Останалите точки от дневния ред също засягат стопанисването и управлението на различни имоти в Елена и селата в общината.