Общинският съвет в Казанлък ще гласува дали администрацията да кандидатства по проект за закупуване на електромобили за социалните услуги

Общинският съвет в Казанлък ще гласува по предложение за кандидатстване на Общината за закупуване на електрически превозни средства и зарядни станции за предоставяне на социални услуги. Това е вписано в дневния ред на днешното редовно заседание, в който са включени общо 28 предложения.

Сред тях са още предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот – клуб „Стадиона“ за срок от 10 години на Общински Театър „Любоир Кабакчиев“, както и за именуване на нови улици в урбанизираната територия на град Казанлък, местност ”Старите лозя” и съществуващи улици в селата Голямо Дряново, Горно Изворово, Долно Изворово, Средногорово и в град Шипка.

Съветниците ще гласуват и по предложения отпускане на еднократна финансова помощ на жител на Казанлък и на жител на село Шейново. В дневния ред са включени още предложения за промени в Общия и в Подробния устройствен план на общината.