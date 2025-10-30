Общинският съвет в Свищов ще гласува за кандидатстване с проект за рекултивация на клетка на Регионалната система за управление на отпадъците

Общинският съвет в Свищов днес ще гласува кандидатстване с проектно предложение „Рекултивация на клетка №1 на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол“ по Процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Това е записано в проекта за дневен ред на сесията, публикуван на официалната интернет страница на общинската администрация.

Общинските съветници ще обсъдят приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2024 г. Те ще обсъдят продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди“.

Сред точките са също актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2025 година“, както и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за два нови електропровода, като част от проект за инвестиционна инициатива за обект „Присъединяване на нова подстанция 110/СрН кV с номинална мощност 50 MW, собственост на „Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД.

Съветниците ще гласуват и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.