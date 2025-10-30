Общинските съветници в Ябланица ще решават да бъдат ли освободени над 221 хиляди лева от резерва на общината

Общинският съвет в Ябланица ще гласува дали да даде съгласие за нуждите на Общината да бъдат освободени средства от резерва в размер на 221 380 лева. Предложението е на кмета на общината Найден Найденов и част от проекта за дневен ред на днешното заседание на общинските съветници.

Кметът посочва, че приетият бюджет на Общината за тази година е в размер на 21 691 586 лв. в начален план. Средствата, заложени във функция „Разходи некласифицирани в другите функции“, резерв за непредвидени и неотложни разходи, са в размер на 1 028 010 лв.

Предвид ръста на инфлацията и растящите цени на стоките и услугите е необходимо освобождаване на средства от резерва, за да може Общината да покрие основни разходи до края на годината. Към август 2025 г. годишната инфлация в България е 5,3%. Същевременно месечната инфлация е 0,1%. Публичният сектор е засегнат от тези ценови промени, тъй като разходите за стоки и услуги, заплати, заплащане на външни доставчици и инвестиции се увеличават с повишаването на инфлацията, казва в мотивите си Найденов.

По думите му по-високите разходи за материали и строителство могат да забавят или да направят по-скъпи публичните инвестиционни проекти.

Други точки от дневния ред са: информация за събираемостта на приходите с местен характер, включително предприети конкретни мерки за повишаване на събираемостта им, отчет за събираемостта на наемните вноски от предоставено под наем общинско имущество към 30.09.2025 г., отчет за извършените дейности и извършените разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на териториите за обществено ползване в община Ябланица за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г. и др.