Съветниците в Пордим ще гласуват актуализация на Програмата за управление на общинската собственост

Съветниците в Пордим ще гласуват на днешното си заседание актуализация на Програмата за управление на общинската собственост. Това се посочва в публикуваните на интернет страницата на Общината материали за сесията на Общинския съвет.

Вносител на предложението е кметът Детелин Василев. В него той казва, че Общината е собственик на имот с площ от 91 440 кв. метра, предназначен за парк и спортен комплекс. В него е разположен стадион, съблекални и парк, който е обект на бракониерска сеч. Затова кметът предлага от имота да бъдат отделени два по-малки, които да бъдат предложени за отстъпено възмездно право на строеж. Имотът, който остава, ще е с площ от 71 440 кв. метра и в него е стадионът на града. Василев се аргументира и с това, че Общината няма инвеститорски интерес към двата имота.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Пордим е включено още разглеждане на отчета на общинския бюджет към 30 юни 2025 г., даване на съгласие за предоставяне под наем на проектирани полски пътища и канали, които не функционират, включени в масивите за ползване през стопанската 2025/2026 година, и определяне на цена за ползването им. Съветниците ще разгледат отчетите за работата на Общинския съвет за първата половина на годината, както и за получени командировъчни пари от председателя на Общинския съвет и от кмета за третото тримесечие на годината.

Общо точките в дневния ред са десет, като последната е за питания. Заседанието на Общинския съвет в Пордим ще започне в 14:00 часа.