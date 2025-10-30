Нови цени на таксиметровите услуги ще гласува Общинският съвет в Силистра

Нови цени на таксиметровите услуги в община Силистра ще гласува на днешното си редовно заседание местният Общински съвет. Това става известно от дневния ред на сесията, публикуван на сайта на администрацията.

Предложението е на кмета Александър Сабанов и предвижда минимална дневна тарифа на километър от 1,30 лв. и максимална – 1,50 лв., а нощната с минимален размер 1,40 лв. и максимален – 1,60 лв. От докладната записка към точката става известно, че предложението е изготвено на база официално искане от Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи – клон Силистра. Необходимостта от актуализацията на тарифите е мотивирана с повишените разходи за горива, застраховки, труд и поддръжка на автомобилите.

В друга точка от дневния ред съветниците ще определят позиция и мандат на представител на общината за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра. То е насрочено за 19 ноември. Предложението е представител на Общината на предстоящото събрание да бъде кметът Александър Сабанов.

Общинският съвет ще разгледа още учредяване безвъзмездно право на ползване на върху имот - частна общинска собственост, на Сдружение с нестопанска цел „Женско сдружение Екатерина Каравелова“ и народните читалища в селата Айдемир и Полковник Ламбриново.