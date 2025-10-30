Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Общинските съветници в община Шабла ще вземат решение за именуване на новообразувани улици в село Езерец
БТА
Шабла,  
30.10.2025 06:11
 БТА

Общинските съветници в община Шабла ще трябва да вземат решение за именуване на новообразувани улици в село Езерец по време на свое редовно заседание. Това е посочено в публикувания на страницата на Общината проект на дневен ред. Съветниците ще обсъдят и дали да дадат разрешение за изработване на подробни устройствени планове. 

По време на заседанието ще бъде представен и отчет за изпълненията на решенията на Общинския съвет от администрацията през първите шест месеца на годината. 

Съветниците ще трябва да се разпоредят и с имоти – общинска собственост, с учредяване на право на строеж и с прекратяване на съсобственост с частни имоти. 

Ще бъде обсъден също и проектобюджет на Общината за 2026 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности в община Шабла за 2027 г. и 2028 година. 

Общинските съветници ще трябва да се произнесат относно предложени от администрацията вътрешно компенсирани промени по приходо-разходната част на бюджета на Община Шабла за 2025 година.

/ВД/

