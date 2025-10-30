Подробно търсене

Проф. Величко Цачков и доц. Борис Цанков ще представят книгата си „Хидравличен удар в напорни системи: Анализ, моделиране и защита“
Снимка: Университет по архитектура, строителство и геодезия
30.10.2025 06:10
Проф. д-р инж. Величко Цачков и доц. д-р инж. Борис Цанков ще представят своята нова книга „Хидравличен удар в напорни системи: Анализ, моделиране и защита“ днес, 30 октомври, от 17:00 ч. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в зала "Акад. Димо Вeлев", съобщават от висшето училище.

Те посочват, че книгата предлага цялостен инженерeн подход към изследването и овладяването на хидравличния удар – едно от най-критичните явления при проектирането и експлоатацията на напорни тръбопроводи. Авторите съчетават физическо разбиране, систематичен анализ и компютърно моделиране, представяйки практически примери, методики за проектиране на защита и решения от реални инженерни проекти.

Проф. Величко Цачков и доц. Борис Цанков посвещават изданието на своя учител – проф. дтн инж. Емил Маринов, уточняват от УАСГ.

В рамките на представянето представител на фирма „Пайп техник“ ООД, направила възможно издаването на книгата, ще изнесе презентация на тема: „Без изкопна технология за откриване и трайно запечатване на течове и пукнатини във водопроводни мрежи“, а проф. Величко Цачков ще разкаже за своите професионални предизвикателства и богат опит от работата си в Латинска Америка, отбелязват още домакините.

