Денят на будителите е празненство на свободния и просветлен български дух, каза Варненският митрополит Йоан

Денят на народните будители е празненство на свободния и просветлен български дух. Това каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи молебен по повод Деня на народните будители на паметника на Отец Паисий във Варна.

Владиката отбеляза, че учредяването на празника през 1922 г. е израз на благодарност, признателност и дълбок поклон към онези, които в мрачните столетия на политическа и църковна зависимост, следвайки вярно заветите на първостроителите на християнска България, са поддържали жив пламъка на просвещението и са възпитавали сред народа непримиримост с робската участ и духа на пораженството. Такъв празник може да има само народ, който осъзнава могъществото на своята духовна, културна и държавна традиция, и своята идентичност, добави той.

Носител на този дух на свободата и просвещението е била и остава православната църква, отбеляза още архиереят и припомни, че от нейните недра излизат Паисий Хилендарски, който поставя началото на Възраждането ни, патриархът на книжовниците и учителите Неофит Рилски и още хиляди, които не са позволили делото на покръстителя цар Борис Първи и Светите седмочисленици да потъне в забрава.

Митрополитът призова и да не забравяме съвременните будители - учители, книжовници, хора на науката и изкуството, на духовността, просветата и културата, тружениците на библиотеките и читалищата. „Докато е жива библиотеката, и народът е жив. Тя умре ли, умира и миналото, и бъдещето“, завърши дядо Йоан.

На церемонията бе припомнено, че Варна има своите будители, сред които са Никола и Сава Георгиевич, Константин Арабаджиев, хаджи Стамат Сидеров, Сава Доброплодни, Георги Живков, Димитър Станчев, Стефан Деребеев, Христо Самсаров, отец Константин Дъновски, Янко и Димитър Славчеви, Коста Тодоров и много други местни родолюбци, превърнали града в културен и образователен център.

На тържественото честване за Деня на будителите във Варна венци и цветя на паметника на Отец Паисий поднесоха областният управител проф. Андрияна Андреева, командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-кметът на Варна Илия Коев, митрополит Йоан и свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия, евродепутатът Емил Радев, началникът на Военноморското училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов, представители на институции, граждани.