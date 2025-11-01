Подробно търсене

Денят на будителите е празненство на свободния и просветлен български дух, каза Варненският митрополит Йоан

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Tържествено честване по повод Деня на народните будители във Варна. Молебен отслужва Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
01.11.2025 10:52
 (БТА)

Денят на народните будители е празненство на свободния и просветлен български дух. Това каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи молебен по повод Деня на народните будители на паметника на Отец Паисий във Варна.  

Владиката отбеляза, че учредяването на празника през 1922 г. е израз на благодарност, признателност и дълбок поклон към онези, които в мрачните столетия на политическа и църковна зависимост, следвайки вярно заветите на първостроителите на християнска България, са поддържали жив пламъка на просвещението и са възпитавали сред народа непримиримост с робската участ и духа на пораженството. Такъв празник може да има само народ, който осъзнава могъществото на своята духовна, културна и държавна традиция, и своята идентичност, добави той. 

Носител на този дух на свободата и просвещението е била и остава православната църква, отбеляза още архиереят и припомни, че от нейните недра излизат Паисий Хилендарски, който поставя началото на Възраждането ни, патриархът на книжовниците и учителите Неофит Рилски и още хиляди, които не са позволили делото на покръстителя цар Борис Първи и Светите седмочисленици да потъне в забрава. 

Митрополитът призова и да не забравяме съвременните будители - учители, книжовници, хора на науката и изкуството, на духовността, просветата и културата, тружениците на библиотеките и читалищата. „Докато е жива библиотеката, и народът е жив. Тя умре ли, умира и миналото, и бъдещето“, завърши дядо Йоан. 

На церемонията бе припомнено, че Варна има своите будители, сред които са Никола и Сава Георгиевич, Константин Арабаджиев, хаджи Стамат Сидеров, Сава Доброплодни, Георги Живков, Димитър Станчев, Стефан Деребеев, Христо Самсаров, отец Константин Дъновски, Янко и Димитър Славчеви, Коста Тодоров и много други местни родолюбци, превърнали града в културен и образователен център. 

На тържественото честване за Деня на будителите във Варна венци и цветя на паметника на Отец Паисий поднесоха областният управител проф. Андрияна Андреева, командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-кметът на Варна Илия Коев, митрополит Йоан и свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия, евродепутатът Емил Радев, началникът на Военноморското училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов, представители на институции, граждани. 

