Швейцарският пилот от Moto3 Ноа Детвилер е буден и комуникира с лекари, съобщават от отбора му

Ивайло Георгиев
Ноа Детвилер / Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Куала Лумпур,  
01.11.2025 10:58
 (БТА)

Швейцарският пилот в Moto3 Ноа Детвилер е буден и комуникира с членове на семейството си и лекари след тежката катастрофа по време на загряващата обиколка преди старта на Moto3 за Гран при на Малайзия в Сепанг. Това съобщиха от неговия отбор, цитирани от агенция ДПА.

Детвилер вече е напуснал интензивното отделение на клиниката в Куала Лумпур, но възстановяването на 20-годишния пилот тепърва започва. По-рано от отбора му обявиха, че той вече е вън от опасност за живота, след като претърпя редица операции по спешност.

Според информацията на ДПА, лекарите са отстранили далака на швейцареца заради вътрешно кървене. Детвилер има редица други травми в крака, тила и белия дроб, което прави завръщането му в Швейцария невъзможно на този етап.

Свързани новини

29.10.2025 14:38

Мотоциклетистът Ноа Детвилер е в стабилно състояние след катастрофата, която претърпя в Гран при на Малайзия през уикенда

Мотоциклетистът Ноа Детвилер е в стабилно състояние след серията от операции, които претърпя заради катастрофа по време на Гран при на Малайзия от Мото 3. Това съобщиха от тима, за който той се състезава - СИП Грийн Пауър
27.10.2025 17:17

Швейцарският пилот в Мото 3 Ноа Детвилер, който беше ударен на пистата в Сепанг, остава в критично състояние в болницата

Швейцарският мотоциклетист Ноа Детвилер остава в критично състояние и се намира в болница в Куала Лумпур след катастрофа преди Гран при на Малайзия в Световния шампионат по мотоциклетизъм в клас Moto3, съобщи днес в социалните мрежи тимът му CIP

