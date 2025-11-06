Подробно търсене

Мотоциклетистът Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в родината си след катастрофата по време на Гран При на Малайзия

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Берлин,  
06.11.2025 09:52
 (БТА)

Пилотът от Мото3 Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария след тежката си катастрофа, която претърпя по време на Гран При на Малайзия на пистата "Сепанг", съобщиха от неговия екип.

Очаква се 20-годишният швейцарски пилот да се върне у дома в четвъртък. След кацането той ще бъде откаран директно в болницата, където ще се подложи на операция на крака. След интервенцията ще последва период на рехабилитация.

Детвилер е претърпял множество сърдечни арести и е трябвало да бъде реанимиран след катастрофа по време на загряващата обиколка на Гран При на Малайзия в Мото 3 на "Сепанг" на 26 октомври.

Лекарите са отстранили далака му, за да спрат обилното вътрешно кървене, а кракът му, който е бил с открита фрактура, е опериран. Той е получил и тежко натъртване на белия дроб, а рентгеновите снимки по-късно са разкрили травма в областта на врата, пише ДПА.

/ИК/

