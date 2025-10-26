Подробно търсене

Испанецът Алекс Маркес спечели Гран При на Малайзия в MotoGP

Боян Денчев
снимка: АР, Aaron Favila
Куала Лумпур,  
26.10.2025 13:09
 (БТА)

Испанецът Алекс Маркес спечели трета победа за сезона в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Малайзия на пистата "Сепанг".

Пилотът на „Грезини Дукати“ наложи превъзходство още в първите две обиколки, в които направи две много агресивни атаки в четвъртия завой срещу Педро Акоста и Франческо Баная, за да поведе. След това по-малкият от братята Маркес се възползва от ранната размяна на позиции между Баная и Акоста, за да се откъсне на близо секунда пред тях, което му беше напълно достатъчно, за да контролира състезанието до финала.

Алекс Маркес записа време от 40:09.249 минути, като изпревари с 2.6 секунди Акоста от „КТМ“. 

Италианецът Франческо Баная от „Дукати“ напусна състезанието заради повреда на своя мотор по-малко от три обиколки преди финала. Това позволи на Жоан Мир с „Хонда“ да запише втори подиум за сезона, след като остана трети с изоставане от 8.048 секунди.

В генералното класиране води Марк Маркес с 545 точки, който предсрочно си осигури световната титла, следван от Алекс Маркес с  413.

Сезон 2025 в MotoGP ще завърши с две състезания на Иберийския полуостров, а първото от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици.

/БД/

