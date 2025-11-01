Лесотехническият университет чества Деня на народните будители с тържествена церемония и връчване на академични отличия

На 31.10.2025 г., в препълнената Аула на Университета се проведе тържествено честване на Деня на народните будители. По време на церемонията бяха връчени: награди на преподаватели за високи постижения в научната и публикационната дейност; дипломи за придобиване на академични длъжности и научни степени (професор, доцент, доктор); дипломи за завършено висше образование на 269 абсолвенти от Випуск 2025. Тържеството беше уважено от официалните гости: инж. Стоян Тошев, зам.-министър на земеделието и храните; г-жа Албена Михайлова, главен секретар на Националната агенция за оценяване и акредитация; инж. Васил Василев, председател на УС на СЛРБ; д-р Георги Генадиев, председател на Областна колегия София град на Българския ветеринарен съюз; д-р инж. Меглена Плугчиева, член на Съвета на настоятелите на ЛТУ; проф. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на ЛТУ; проф. д-р Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България и предишните ректори на университета – проф. д-р Веселин Брезин и проф. д-р Нино Нинов.

По традиция най-новият професор в университета – проф. д-р Елена Драгозова, която е и зам.-ректор произнесе прочувствено празнично слово по случай Деня на народните будители. Проф. Драгозова освен, че почете едни от най-изявените ни мислители от миналото и от съвремието, насочи своя доклад към мисията на университета: „Да съхраняваме ценността на природата, възпята и пазена от векове. Тази ценност е непреходна и стратегическа за оцеляването на човечеството. От нас зависи чрез богатството на словото, чрез емоция и преживяване да предаваме познанията си, което не може да бъде заменено от изкуствения интелект.“ Накрая завърши с надежда и вяра в младите хора: „Знам, виждам и вярвам, че сред нас са бъдещите будители на България. Честит празник!“

Ректорът доц. д-р Христо Михайлов в поздравителната си реч по повод светлия ни празник 1 ноември сподели с радост, че над 60 абсолвенти получават дипломи с отлична оценка над 5,50 и честити на отличените преподаватели и абсолвенти. Обърна се към младите нови колеги с посланието да потърсят и да намерят себе си в любовта към семейството, родината, университета, ближния и към бъдещата си професия. „Пожелавам Ви всеки ден да отивате с желание на работното си място и да отдавате от себе си, така ще клоните към безкрайността. На добър час!“

Годишната награда на Ректора за принос в развитието на научноизследователската дейност в ЛТУ за 2024 г. получиха в категория „нехабилитирани преподаватели“ – гл. ас. д-р Михаил Червенков (I награда), гл. ас. д-р Биляна Григорова-Пешева (II награда) и гл. ас. д-р Николай Цветанов (III награда), а в категория „хабилитирани преподаватели“ – проф. д-р Петър Антов (I награда), доц. д-р Момчил Панайотов (II награда) и проф. д-р Виктор Савов (III награда).

Специално отличие – плакет за постигнат успех в национална студентска олимпиада по математика ректорът връчи на студентката Виктория Иванова.

Ректорът връчи официално дипломите на 5 нови професори – проф. д-р Елена Драгозова, проф. д-р Наско Илиев, проф. д-р Константин Колев, проф. д-р Станимир Стоилов и проф. д-р Радостина Попова-Терзийска. Още на 5 доценти – доц. д-р Нено Александров, доц. д-р Христина Нешовска, доц. д-р Атанас Панков, доц. д-р Камелия Петрова и доц. д-р Христина Банчева-Преславска. Придобилите образователно-научна степен „Доктор“ бяха: д-р Адриана Стрекаловска-Гъркова, д-р Цвета Георгиева, д-р Галина Кутова, д-р Ивайло Николов, д-р Катя Дойчевска и д-р Ростислав Божков. Общо девет студенти, постигнали отличен успех (6,00) в обучението си (Стефани Недкова, Асен Пешев, Елена Атанасова, Марияна Захариева, Микаела Цветкова, Радостлава Василева, Румяна Енчева, Преслав Христов и Веселин Соколов).

Зам.-министърът Тошев в своето послание към абсолвентите ги призова да бъдат търсещи, можещи: „Запомнете – всеки може да постигне повече от това, което само си мисли, че може.“ Бяха получени и официални поздравителни адреси от д-р Георги Тахов, министър на земеделието и храните, Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим и проф. д-р Елиза Стефанова (председател на НАОА) с посланията ЛТУ да бъде пазител на природата, знанието и духовността.

Празничната програма включваше изпълнение на студентския химн и завърши с песенно изпращане „Многая лета“. Дипломите на 269 абсолвенти бяха връчени по факултети от деканските ръководства, , които след края на церемонията се събраха в слънчевия дендрариум на университета, за да споделят радостта от празника. По традиция абсолвентите хвърлиха своите шапки и си взеха довиждане със своите преподаватели и своята Алма Матер.

Поздравления за всички преподаватели и абсолвенти!

Честит Ден на народните будители!

