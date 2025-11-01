site.btaНационалният флаг беше издигнат пред сградата на президентската институция по случай Деня на народните будители
Националният флаг беше издигнат пред сградата на президентската институция по случай Деня на народните будители.
Президентът Румен Радев прие строя на Националната гвардейска част.
Сред присъстващите на церемонията бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, народни представители, съдии от Конституционния съд, военни, заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева и граждани.
По-късно днес президентът ще отправи приветствие по случай празника. Той ще отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел, информираха от прессекретариата.
Ден на народните будители
Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание, според информация на отдел "Справочна" на БТА. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив.
/МК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина