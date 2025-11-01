Националният флаг беше издигнат пред сградата на президентската институция по случай Деня на народните будители.

Президентът Румен Радев прие строя на Националната гвардейска част.

Сред присъстващите на церемонията бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, народни представители, съдии от Конституционния съд, военни, заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева и граждани.

По-късно днес президентът ще отправи приветствие по случай празника. Той ще отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел, информираха от прессекретариата.

Ден на народните будители

Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание, според информация на отдел "Справочна" на БТА. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив.