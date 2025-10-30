Подробно търсене

Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес

Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес
Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес
По случай Деня на народните будители в Министерство на културата се връчват традиционните награди "Златен век". Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
30.10.2025 06:00
 (БТА)

Министърът на културата Мариан Бачев ще връчи днес наградите "Златен век" на Министерството на културата, съобщиха от ведомството. Те се присъждат по случай Деня на народните будители - 1 ноември.

Церемония ще се състои в галерия „Средец“ в Министерството на културата.

Отличията на Министерството на културата ще получат 36 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност, се казва в разпространено прессъобщение.

Както БТА съобщи, повече от 40 изявени творци получиха традиционните награди по случай 24 май - „Златен век“, от министъра на културата Мариан Бачев. Церемонията се състоя на 21 май т.г. в Балната зала на Националната галерия - „Двореца“. 

/ТС

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:40 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация