Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес

Министърът на културата Мариан Бачев ще връчи днес наградите "Златен век" на Министерството на културата, съобщиха от ведомството. Те се присъждат по случай Деня на народните будители - 1 ноември.

Церемония ще се състои в галерия „Средец“ в Министерството на културата.

Отличията на Министерството на културата ще получат 36 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност, се казва в разпространено прессъобщение.

Както БТА съобщи, повече от 40 изявени творци получиха традиционните награди по случай 24 май - „Златен век“, от министъра на културата Мариан Бачев. Церемонията се състоя на 21 май т.г. в Балната зала на Националната галерия - „Двореца“.

