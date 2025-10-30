Отчет за дейността на звеното за защита на потребителите на територията на община Рила ще гласуват съветниците днес

Отчет за дейността на звеното за защита на потребителите на територията на община Рила ще гласуват съветниците в общината на предстоящото си заседание днес, съобщиха от общинската администрация. От отчета става ясно, че от началото на годината са били проверени 26 търговски обекта, функциониращи на територията на с. Пастра, с. Смочево и Рилски манастир, като са констатирани нарушения в два от тях, свързани с етикетирането на стоките, погрешно превалутиране и липса на двойно обозначение на цените. Отправени са предписания, а контролът продължава, е записано в отчета.

На днешното заседание на Общинския съвет ще бъде представен отчет на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от януари до септември. В него се посочва, че през 2024 година е проведено едно възпитателно дело срещу две непълнолетни деца, за повреда на чужди движими вещи, а през 2025 г. – едно дело срещу един непълнолетен, за отнемане на чужди вещи на стойност 150 лв.

Общинският съвет в Рила ще се запознае с проведените обществени поръчки през 2025 година. По време на заседанието ще бъде представена и информация за изготвените проектни предложения и проекти, одобрени за финансиране през настоящата година. Съветниците ще подложат на гласуване одобрение на инвестициите, направени от "Кюстендилска вода" за 2024 година във ВиК активите – публична собственост на Община Рила, които са в размер на 2 292,14 лв.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с която се удължава срокът за подаване на декларации във връзка с облагането с такса битови отпадъци. Срокът се удължава до 1 декември. Подадените към момента декларации са четири.

Съветниците ще гласуват предложение за изменение на решение на Общинския съвет за предоставянето на временно свободни средства от бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания.

Определен ще бъде и представител на Общината за общото събрание на Асоциацията по ВиК.