Първият доклад за музикалната индустрия у нас ще бъде представен в София

Първият доклад за музикалната индустрия в България – „Българската музикална екосистема: икономика на правата в музиката“, ще бъде представен днес, 30 октомври, от 10 часа в Литературен клуб "Перото" в Националния дворец на културата, съобщиха от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

Това е първото цялостно изследване, което обединява данни за пазара на правата в музиката у нас. Автор на анализа е Вирго Силамаа - преподавател, културен изследовател и консултант в областта на музикалната политика и екосистеми.

Изследването разглежда как се създава и разпределя стойността в сектора – от продажбите и лицензирането на записана музика до основните приходи от стрийминг и публично изпълнение. Анализът предлага нов поглед върху структурата на индустрията и взаимовръзките между творци, изпълнители, продуценти, издатели и организации за колективно управление на права (ОКУП), посочват от БАМП.

Вирго Силамаа е изследовател на музикалната екосистема и културните политики с над 20-годишен опит в музикалния сектор. Той е научен координатор на Европейската мрежа на музикалните експортни офиси (ЕМЕЕ) и основател на естонския експортен офис Music Estonia. Силамаа е преподавател и консултант, член на Управителния съвет на Сдружението на авторите в Естония и съветник на редица организации и инициативи в областта на музикалната индустрия. Той е координирал ключови международни изследвания като Europe in Synch и Better Live, които допринасят за по-доброто разбиране на процесите и предизвикателствата в музикалния бизнес.

