ИРНА: Беларус заяви своята решимост за задълбочаване на сътрудничеството с Иран

Беларуският външен министър Максим Риженков потвърди твърдата решимост на страната си да разшири и задълбочи отношенията с Иран в различни области, определяйки неотдавнашното посещение на президента Масуд Пезешкиан в Минск като успешно, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Според иранското посолство в Беларус, изявлението е направено на среща между Риженков и Саид Хатибзаде, заместник-министър на външните работи и ръководител на Центъра за политически и международни изследвания към Министерството на външните работи на Иран, проведена вчера.

Риженко отбеляза, че предстоящото посещение на иранския външен министър в Минск, планираното пътуване на беларуския президент до Техеран и завършването на няколко съвместни проекта в областта на транспорта и свързаността са сред ключовите точки в дневния ред на двете страни.

Хатибзаде, който бе в Минск за Международната конференция за сигурност в Евразия, подчерта решимостта на Иран да развива всеобхватни отношения с Беларус и да улесни максимално взаимодействието между двете страни.

Той изрази надежда, че предстоящата среща на Съвместната икономическа комисия Иран-Беларус в Техеран заедно с обмена на делегации на високо ниво и подписването на споразумение за стратегическо партньорство ще засилят допълнително двустранното сътрудничество.

На отделна среща Хатибзаде разговаря и с ръководителя на Беларуския институт за стратегически изследвания Олег Макаров.

Двете страни обсъдиха двустранните връзки, регионалното и международното развитие и възможните области на сътрудничество, като подчертаха необходимостта от редовни срещи на експертно ниво между съответните изследователски центрове.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)