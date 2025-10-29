ИРНА: Иран подкрепя инициативата за Евразийска харта за сигурност

Заместник-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде изрази подкрепата на страната си за предложената Евразийска харта за сигурност по време на изказването си на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В речта си вчера Хатибзаде подчерта променящите се международни структури и настоящите предизвикателства, пред които е изправен световният ред, включително агресията на големите сили срещу основите на международното право. Той посочи тревожната милитаризация на международната сцена, призовавайки за фокусиране върху стратегическите партньорства в региона.

Хатибзаде, който е и ръководител на Центъра за политически и международни изследвания към министерството на външните работи на Иран, присъства на двудневната конференция, която привлече около 200 гости от 40 държави.

Събитието, организирано от министерството на външните работи на Беларус, включва и представители на седем международни и регионални организации.

Сред изтъкнатите лектори на откриването на конференцията бяха външните министри на Русия, Унгария и Северна Корея, както и генералният секретар на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), генералният секретар на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и висши служители от регионални организации и евразийски държави.

