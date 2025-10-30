Медицинският университет в Плевен отбелязва празника си с тържествен академичен съвет и научни форуми

Медицинският университет в Плевен отбелязва празника си с тържествен академичен съвет и с поредица от научни форуми. Това съобщи Велина Дукова от пресцентъра на университета.

Тържественото заседание на Академичния съвет ще се състои утре и на него ще бъдат наградени преподаватели, израснали в академичното си развитие чрез придобиване на нови научни степени и заемане на академични длъжности. За една година в Медицински университет – Плевен броят на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 19; на заелите академични длъжности „главен асистент“ – 14; „доцент“ – 7 и „професор“ - 10.

Научните форуми през октомври, посветени на 51 години от създаването на университета, включват - ХХII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари под наслов „The Art of Medicine: The Sparkle of Life“; EIT Health I-Days Pleven - организирани в сътрудничество с Junior Achievement Bulgaria; XXIII Национална научна сесия за студенти и преподаватели на Медицински колеж – Плевен и Трета годишна конференция и заседание на съвещателния борд по проект “Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Европейския съюз по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Дукова припомни, че на 31 октомври 1974 г. преди 51 години се е състояло тържественото откриване на Медицинския факултет в Плевен, когато висшето училище отваря врати за първия випуск от 240 първокурсници, студенти по медицина. Университетът се развива от един факултет, преминавайки през висш медицински институт, за да има днес утвърдена структура от пет факултета – "Медицина", "Фармация", "Здравни грижи", "Обществено здраве" и наворазкрития Факултет по ветеринарна медицина, допълни Дукова.

На 9 септември с началото на настоящата академична година в Пордим тържествено бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ – част от новия факултет по ветеринарна медицина на Медицинския университет в Плевен. Към момента организацията на Факултета по ветеринарна медицина включва три катедри – „Биомедицински науки“, „Предклинични науки“ и „Клинични науки“.