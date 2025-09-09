В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ - част от новия факултет на Медицинския университет в Плевен

В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ – част от новия факултет по ветеринарна медицина на Медицинския университет в Плевен.

Свещеници от плевенския храм „Света Параскева“ отслужиха тържествен водосвет. Лентата за откриването бе прерязана от ректора на университета проф. д-р Добромир Димитров, кмета на община Пордим Детелин Василев и доц. д-р Илиян Костов, директор на Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ при Министерство на земеделието и храните.

В словото си по повод откриването на базата проф. д-р Димитров припомни извървения път от 2021 г. до сега, когато вече са приети и първите студенти по ветеринарна медицина.

Успяхме да консолидираме всички политически сили, които ни подкрепиха. С две успешни акредитации и с начертан план, факултетът бе гласуван на 13 юни тази година. Убедих министър Вълчев за извънреден прием и ето ги нашите първи студенти, каза проф. д-р Димитров.

Факултетът тепърва ще се изгражда, но паралелно с това ще трябва да изградим две нови бази, допълни той и уточни, че в Пордим ще е най-голямата клиника за едри животни в страната, чието строителство предстои.

Това е исторически ден за Пордим, който е най-малкият университетски град на България, каза още ректорът.

В словото си по повод откриването на новата учебна база в Пордим кметът на общината Детелин Василев припомни историята на образователното дело в града, където по инициатива на д-р Едуард Хаскел се създава Селски народен университет. Това учебно заведение е основата за възникването и на други училища в общината.

Датата 9 септември 2025 г. ще стане паметна за Пордим, защото няма семейство, което да не е свързано по някакъв начин със Селския народен университет и с училищата след това. За нас това е изключително сантиментален момент. Пордим вече няма да е същият – ще се промени профилът на града и на региона за сто години напред, допълни кметът.

Никога не забравяйте чувството за историческа мисия, защото вие пишете история – историята на факултета по ветеринарна медицина, каза още Василев в обръщението си към първокурсниците студенти по ветеринарна медицина.

Отговор на приветствията на официалните гости поднесе студентката, приета с най-висок бал в специалност „Ветеринарна медицина“ – Ася Любомирова от Монтана.

Днес първите студенти по специалност „Ветеринарна медицина“ получиха студентските си книжки и започнаха редовни учебни занятия.

Към момента организацията на Факултета по ветеринарна медицина включва три катедри – „Биомедицински науки“, „Предклинични науки“ и „Клинични науки“. Студентите ще имат достъп до модерно оборудвани аудитории и лаборатории, сред които зали за аутопсии, анатомични и микробиологични изследвания. В Учебна база „Д-р Хаскел“ ще бъде инсталирана и първата в България маса за виртуални дисекции за анатомия на животните. Учебната дейност ще се разпределя между комплекс „Д-р Хаскел“ в Пордим, където ще бъде изградена клиника за едри животни и Плевен. В Плевен е предвидено и изграждане на напълно нов корпус, проектиран специално за нуждите на ветеринарномедицинското образование, който ще включва административна част, библиотека, лабораторно оборудване и клиника за дребни животни.

На 11 юни Народното събрание прие единодушно проекта за откриването на Факултет по ветеринарна медицина като пето основно звено в структурата на Медицинския университет в Плевен. Специалността „Ветеринарна медицина” с образователно-квалификационна степен „магистър” е включена в списъка на регулираните професии.

На 22 юли се състоя и първият кандидатстудентски приемен изпи по биология за специалност "Ветеринарна медицина".

По-рано днес в Летния театър на университета тържествено бе открита новата академична година за 600 студенти-първокурсници.