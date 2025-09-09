Подробно търсене

В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ - част от новия факултет на Медицинския университет в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ - част от новия факултет на Медицинския университет в Плевен
В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ - част от новия факултет на Медицинския университет в Плевен
(От ляво надясно): Доцент д-р Илиян Костов, ректорът на университета проф. д-р Добромир Димитров и кметът на община Пордим Детелин Василев прерязаха лентата при откриването на учебната база на новия факултет по ветеринарна медицина. Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Пордим,  
09.09.2025 15:17
 (БТА)

В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ – част от новия факултет по ветеринарна медицина на Медицинския университет в Плевен. 

Свещеници от плевенския храм „Света Параскева“ отслужиха тържествен водосвет. Лентата за откриването бе прерязана от ректора на университета проф. д-р Добромир Димитров, кмета на община Пордим Детелин Василев и доц. д-р Илиян Костов, директор на Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ при Министерство на земеделието и храните.

В словото си по повод откриването на базата проф. д-р Димитров припомни извървения път от 2021 г. до сега, когато вече са приети и първите студенти по ветеринарна медицина.

Успяхме да консолидираме всички политически сили, които ни подкрепиха. С две успешни акредитации и с начертан план, факултетът бе гласуван на 13 юни тази година. Убедих министър Вълчев за извънреден прием и ето ги нашите първи студенти, каза проф. д-р Димитров.

Факултетът тепърва ще се изгражда, но паралелно с това ще трябва да изградим две нови бази, допълни той и уточни, че в Пордим ще е най-голямата клиника за едри животни в страната, чието строителство предстои. 

Това е исторически ден за Пордим, който е най-малкият университетски град на България, каза още ректорът. 

В словото си по повод откриването на новата учебна база в Пордим кметът на общината Детелин Василев припомни историята на образователното дело в града, където по инициатива на д-р Едуард Хаскел се създава Селски народен университет. Това учебно заведение е основата за възникването и на други училища в общината. 

Датата 9 септември 2025 г. ще стане паметна за Пордим, защото няма семейство, което да не е свързано по някакъв начин със Селския народен университет и с училищата след това. За нас това е изключително сантиментален момент. Пордим вече няма да е същият – ще се промени профилът на града и на региона за сто години напред, допълни кметът.

Никога не забравяйте чувството за историческа мисия, защото вие пишете история – историята на факултета по ветеринарна медицина, каза още Василев в обръщението си към първокурсниците студенти по ветеринарна медицина.

Отговор на приветствията на официалните гости поднесе студентката, приета с най-висок бал в специалност „Ветеринарна медицина“ – Ася Любомирова от  Монтана. 

Днес първите студенти по специалност „Ветеринарна медицина“ получиха студентските си книжки и започнаха редовни учебни занятия. 

Към момента организацията на Факултета по ветеринарна медицина  включва три катедри – „Биомедицински науки“, „Предклинични науки“ и „Клинични науки“. Студентите ще имат достъп до модерно оборудвани аудитории и лаборатории, сред които зали за аутопсии, анатомични и микробиологични изследвания. В Учебна база „Д-р Хаскел“ ще бъде инсталирана и първата в България маса за виртуални дисекции за анатомия на животните. Учебната дейност ще се разпределя между комплекс „Д-р Хаскел“ в Пордим, където ще бъде изградена клиника за едри животни и Плевен. В Плевен е предвидено и изграждане на напълно нов корпус, проектиран специално за нуждите на ветеринарномедицинското образование, който ще включва административна част, библиотека, лабораторно оборудване и клиника за дребни животни. 

На 11 юни Народното събрание прие единодушно проекта за откриването на Факултет по ветеринарна медицина като пето основно звено в структурата на Медицинския университет в Плевен. Специалността „Ветеринарна медицина” с образователно-квалификационна степен „магистър” е включена в списъка на регулираните професии. 

На 22 юли се състоя и първият кандидатстудентски приемен изпи по биология за специалност "Ветеринарна медицина". 

По-рано днес в Летния театър на университета тържествено бе открита новата академична година за 600 студенти-първокурсници. 

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.09.2025 13:45

Медицинският университет в Плевен посрещна 600 студенти-първокурсници в началото на новата академична учебна година

Медицинският университет в Плевен посрещна 600 студенти-първокурсници в началото на новата академична 2025-2026 година. Тържеството се състоя в Летния театъра на Ректората.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:40 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация