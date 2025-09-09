Откриването на факултета по ветеринарна медицина е исторически момент за цяла Северна България, каза ректорът на Медицинския университет в Плевен

Откриването на новия факултет по ветеринарна медицина е исторически момент не само за нашия университет, но и за цяла Северна България. Това е нещо, което е очаквано повече от 40 години, каза пред журналисти ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Добромир Димитров, след като тържествено днес във висшето училище бе открита новата академична 2025/2026 година.

Вярвам, че по този начин ще задържим повече млади хора и ще направим така, че кадровата криза в Северна България по отношение на ветеринарните лекари да бъде решена в следващите няколко години, допълни ректорът.

Той отбеляза, че през тази учебна година 114 медицински сестри са приети за първи път в Медицинския университет в Плевен. Това е станало възможно, след като специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ са освободени от такси и са станали привлекателни за младите хора.

Надяваме се трендът да се задържи и така всяка година да повишаваме броя им, допълни проф. д-р Димитров.

Другото важно събитие за Медицинския университет в Плевен, което отбеляза ректорът, е, че за първа година студентите от специалността „телемедицина“ идват на територията на висшето училище в Плевен.

Първите четири семестъра те бяха обучавани във Висшето училище по телекомуникации и пощи, а сега идват тук. Това е една от съвременните специалности във висшето образование у нас в момента, подчерта проф. д-р Димитров.

Като немалко предизвикателство в началото на новата академична година ректорът отбеляза и водната криза.

Затова и ние направихме декларация, с която се обърнахме към всички общественици, политици и отговорни фактори в региона да се консолидират, за да се разреши този сериозен проблем, припомни той.

Проф. Димитров допълни, че в социалните мрежи има призиви за това университетът да се включи в решаването на водната криза със собствени средства, дарения и други. Ние сме консуматори на ВиК услугите, нямаме никаква комуникация с управляващите в региона, с ВиК холдинга. Искаме да виждаме повече ползотворни дискусии и действия за разрешаване на този проблем, каза още ректорът.

Той посочи, че и през настоящата академична година продължават инвестициите в областта на високите технологии за обучение. Ректорът изтъкна като приоритет и реализацията на проекта „Единно здраве“, който се очаква да промени не само университета, но и сектор „Здравеопазване“ на ниво общински болници в региона.

Както БТА предаде, в Пордим днес се откри учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ – част от новия факултет по ветеринарна медицина на Медицинския университет в Плевен. През тази учебна година приетите първокурсници са 40.

По-рано през деня бе тържествено открита и новата академична година във висшето училище за 600 студенти първокурсници.